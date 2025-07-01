【灣區新聞】奧克蘭市府推野火季節風險計劃 Grizzly Peak國慶日禁止進入（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

奧克蘭（屋崙）市府週一介紹降低7月4日國慶日煙火及夏季野火季節風險計劃，Grizzly Peak在國慶日當天禁止進入。

奧克蘭市府官員週一在1991年發生致命山火的地點召開記者會，目前正處於火災高發季，這個地方正是奧克蘭遭受最大破壞的地方之一。

奧克蘭第四區市議員Janani Ramachandran說：「這是人們最希望不要再發生的最重要的事情之一，超過25人喪生，3000棟房屋被燒毀，自1991年以來，這座城市採取了許多措施，才讓我們能夠為自己的努力感到自豪。」

奧克蘭市府通過一項十年植被管理計畫，包括修剪樹冠，清除市政府擁有的地塊上枯死和瀕死的植被，安排被喻為「四腳消防員」的山羊，清除雜草。

奧克蘭市長Babara Lee說：「奧克蘭預計將實現今年的植被管理目標，清除市屬土地上，以及最容易發生野火地區的路邊，超過1300英畝的危險乾灌木叢。」

國慶煙火在包括奧克蘭的阿拉米達縣是違法的，消防局長表示，過去發生多起燃放煙火引發的房屋火災。

奧克蘭消防局長Damon Covington說：「過去幾年，我們發生過一些由非法燃放煙火引起的野火，因此我懇請奧克蘭社區的各位，只觀看獲得許可的煙火表演，並禁止在街上燃放煙火，去年我們發生了多起因煙火落在居民屋頂而引發的火災。」

奧克蘭Grizzly Peak從國慶日清晨6點到隔天清晨6點關閉，消防局長也呼籲，有非法煙火的市民，主動繳交到消防局。

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