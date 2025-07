【加州新聞】洛杉磯縣多個拉美裔聚居城市取消國慶活動 憂移民局突擊執法

【KTSF 周正鈞報導】

加州洛杉磯縣多個拉美裔居民人數佔絕大多數的城市,將會取消國慶活動,因為擔憂移民當局的突擊執法,影響居民安全。

南加州多個城市,例如聯邦人口普查資料顯示98%人口為西語或拉美裔的Cudahy市、Bell Gardens市、Huntington Park市,近日陸續宣布取消原定於7月4日舉行的國慶活動,原因是社區擔心聯邦移民與海關執法局(ICE)持續升溫的突擊行動。

這些城市大多數居民為拉美裔,各個市府在社交媒體上表示,出於對居民安全的考量,決定暫停活動。

當局的執法行動,已對加州各地社區與經濟活動產生明顯衝擊,北加州的跳蚤市場,橙縣的舊貨市場生意慘淡,南加州地區許多街頭小販,也被迫停業或轉入地下,部分教會禮拜、畢業典禮與大型活動,亦出現出席人數銳減的情況。

洛杉磯縣人口近千萬,其中約三分之一為移民。

根據估計,當中近百萬名居民缺乏合法居留身分,隨著社交媒體與地方新聞網站每日流傳ICE行動的影片與訊息,社區對當局執法的不安仍持續升溫。

