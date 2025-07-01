【加州新聞】洛杉磯縣多個拉美裔聚居城市取消國慶活動 憂移民局突擊執法

【KTSF 周正鈞報導】

加州洛杉磯縣多個拉美裔居民人數佔絕大多數的城市，將會取消國慶活動，因為擔憂移民當局的突擊執法，影響居民安全。

南加州多個城市，例如聯邦人口普查資料顯示98%人口為西語或拉美裔的Cudahy市、Bell Gardens市、Huntington Park市，近日陸續宣布取消原定於7月4日舉行的國慶活動，原因是社區擔心聯邦移民與海關執法局（ICE）持續升溫的突擊行動。

這些城市大多數居民為拉美裔，各個市府在社交媒體上表示，出於對居民安全的考量，決定暫停活動。

當局的執法行動，已對加州各地社區與經濟活動產生明顯衝擊，北加州的跳蚤市場，橙縣的舊貨市場生意慘淡，南加州地區許多街頭小販，也被迫停業或轉入地下，部分教會禮拜、畢業典禮與大型活動，亦出現出席人數銳減的情況。

洛杉磯縣人口近千萬，其中約三分之一為移民。

根據估計，當中近百萬名居民缺乏合法居留身分，隨著社交媒體與地方新聞網站每日流傳ICE行動的影片與訊息，社區對當局執法的不安仍持續升溫。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。