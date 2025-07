【全國新聞】參議院加緊改動《大美法案》 重新重視石化能源

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院近日來加緊改動《大美法案》的修訂版本,務求能夠提交全院表決,而最新的修訂最引人關注的是重新重視石化能源,並增加財政赤字。

據《雅虎財經》的報導,在剛過去的週末,國會參議院共和黨人對大美法案的最新修訂,重點在於回到傳統的石化能源,並加快終止給予再生綠色能源業界的稅務優惠,時間上與眾議院的版本差不多。

此外也主張在2027年後完工的太陽能與風能項目,如果當中使用了中國的供應物料,將會被徵稅。

最新修訂也建議在今年9月底,就停止給予電動車稅務優惠。

至於對石化能源的重新支持,包括在政府對製造業的稅務優惠中,將煤列為關鍵的物質,並放寬對油汽及煤炭開採的許可、礦區土地租用、降低methane排放費,並對石化能源業界提供某些稅務優惠。

特朗普政府估計放寬油汽煤炭開採,會為政府帶來150億元的費用收益,但綠色能源業界就認為會令電費上漲,特斯拉大老闆馬斯克更批評,參議院這項修訂是向石化能源業界送錢,與重創再生能源的發展,特朗普總統週日再次表明支持用煤。

在其他節源開流方面,參議院共和黨人的新修訂版本,預期在未來十年節省Medicaid聯邦低收入醫療補助計劃開支超過1萬億,糧食券福利節省近2400億,教育補助削減約3500億,減縮其他開支接近3000億,以支持減稅37540億,軍費開支增加1440億,國土安全部開支增加880億,以及其他項目開支1750億。

國會預算辦公室的最新估計,參議院的新修訂版本在未來十年內,會增加聯邦財政赤字3.3萬億,並會令美國有多1180萬人失去醫療健保,這個人數比眾議院版本多90萬。

而無黨派的非牟利組織「為負責任聯邦預算而設委員會」的評估就指,未來十年,美國財赤將會增加多達4.2萬億,尚未計算3千多億的利息,因為參議院共和黨人打算採用一種所謂的「現行政策基線」的手段,來掩飾當中3.8萬億的赤字,換言之就是借錢來支付,雖然民主黨人抨擊此舉違反參議院的規則,但有消息指共和黨人勢在必行。

