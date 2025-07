【灣區新聞】金門橋及大部份渡輪和巴士服務 7月1日開始加價（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

金門橋的過橋收費及大部份渡輪和巴士服務,將於週二開始加價。

7月1日開始,金門橋的過橋收費將會加價50美分,如果一星期過橋五次上班的人,一個月就要額外支出十元,一年就要多支付120元。

此外,使用FasTrak電子收費、Pay-As-You-Go、包括車牌賬戶和「一次過付款」、共乘Carpool 線收費等,都會分別加價50美分。

至於大部份渡輪和巴士服務會加25美分,路路通Clipper卡使用者、長者、青少年、殘障人士,以及加入Clipper START計劃的低收入人士,享有的折扣優惠將會繼續有效。

金門橋管理局表示,來自加價的收益,將會用於繼續維修金門橋,繼續提供其巴士及渡輪服務,以及解決估計五年內達2.2億元的部份財政短缺。

金門橋當局聲稱,並沒有收到任何來自州府或地方政府發放的稅務收益,以及自COVID疫情大流行以來,使用金門橋的人次也明顯下跌。

