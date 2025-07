【全國新聞】司法部偵破史上最大宗醫療詐騙案 涉及金額近150億（視頻）

【KTSF】

聯邦司法部宣佈偵破史上最大宗醫療詐騙案,涉及金額近150億美元。

聯邦司法部表示,今年是打擊醫療詐騙史上最重大的一年,當局破獲涉及聯邦醫療保險,俗稱紅藍卡(Medicare),與聯邦醫療補助(Medicaid)的詐騙行為,損失款項近150億美元。

在過去一個月內,已有幾十名醫生、護士與其他醫療專業人員被起訴。

司法部刑事調查處主管Matthew Galeotti說:「這些罪犯不只是偷了某個人的錢,他們偷的是你們納稅人的錢,每一筆假帳、每一個回扣計劃,都是從美國人身上直接掏走的資金。」

司法部還表示,有跨國犯罪集團涉及部分案件,甚至是來自俄羅斯和東歐的犯罪團體,他們涉嫌盜用超過100萬名美國人身份,向政府詐領鉅額醫療費用。

在行動中,司法部已扣押超過2.億4千5百萬元現金、加密貨幣及高級資產,包括名車與奢侈品。

這起大規模醫療詐騙案件,凸顯了美國醫療保險制度正面對身份盜用與國際詐欺手法的重大挑戰,當局強調將持續加強調查與國際合作,遏止犯罪網絡侵蝕公共資源。

