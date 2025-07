【全國新聞】馬斯克批「大而美」減稅法案是債務奴役 揚言成立新政黨

【有線新聞】

美國參議院繼續馬拉松審議總統特朗普力推的「大而美」減稅法案,議員辯論和表決多項修正案。富商馬斯克抨擊法案是債務奴役法案,揚言一旦獲得通過將成立新的政黨,挑戰共和、民主兩黨。

參議院當地周一早上9時就「大而美」減稅法案展開表決,民主共和兩黨參議員早前提出數十項修正案,預料需時長達20小時辯論及馬拉松式投票,持續至周二早上。

少數黨領袖舒默批評共和黨改變政策基準,竊取國民的醫療保健,提高生活成本,換取為超級富豪減稅,表明會尋求各種方式向美國人展示這項法案的壞處。多數黨領袖圖恩指可能需要一點時間,才知道是否有足夠票數通過法案。目前已有兩名共和黨人倒戈反對法案,若再失去多一名,將需要副總統萬斯投下決定性一票。

國會預算辦公室估計參議院的法案版本,將導致美國在未來10年的赤字增至近3.3萬億美元,比眾議院通過的法案多近1萬億美元。

因法案與特朗普鬧翻的富商馬斯克再度抨擊減稅法案,形容是債務奴役法案,將使美國的債務上限達到破紀錄的五萬億美元;又稱若法案獲得通過,將在翌日成立新的美國黨,重申國家需要民主共和兩黨以外的政黨為民眾發聲。

他亦在社交平台上載一張被火燒的人偶,其頭上寫有騙子的海報,指任何以削減開支作競選承諾,卻支持美國史上最大的債務上限增加的人,將會明年中期選舉的初選看到自己的臉出現在這張海報上,又指責支持議案的國會議員應感到羞愧,揚言會令他們失去黨內初選資格。

特朗普其後駁斥馬斯克旗下的公司獲得的補貼比任何人都要多,政府效率部應考慮削減補貼,節省聯邦政府開支,又稱若然他的公司因而倒閉,馬斯克應返回其出生地南非。

