消費品安全委員會發布短片提醒民衆,在國慶節日期間,不當地使用煙花非常危險。

消費品安全委員會表示,去年錄得11宗與煙花炮仗相關的死亡事件,當中大部份涉及煙花炮仗意外事故。

上年超過1.4 萬人因演化炮仗受傷,約有1.7萬人因與「煙花棒」相關的傷害而必須掛急診。

當局提醒大眾要確保其所在地區允許放煙花炮仗,附近備有水源或水管,以及切勿在精神狀態不佳時點燃演化炮仗。

