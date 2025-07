【灣區新聞】蘋果公司告前華裔工程師竊取商業機密（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

總部位於南灣的Apple蘋果公司,上星期入稟控告一名前華裔設計工程師Di Liu,姓名音譯劉迪的男子,指他竊取商業機密,並懷疑他將這些機密資料,用於蘋果公司的競爭對手同類型產品的發展上。

據The Mercury News報導,被告人劉迪曾經在蘋果公司工作七年,離職前擔任高級產品設計工程師,曾經參與蘋果AR擴增實境耳機「Vision Pro」的研發。

法庭文件指,劉迪的職級,能讓他接觸到由蘋果研發的不同新技術,一些已運用在「Vision Pro」,有一些還沒有公開。

法庭文件顯示,劉迪當初以需要更多時間陪伴家人,並照顧好自己的健康為理由,辭去在蘋果的工作。

起訴書指出,劉迪辭職時,隱瞞自己收到另一間高科技公司Snap的錄用通知,職位是產品設計工程師。

Snap是蘋果的競爭對手,擁有社交媒體Snapchat,以及出售一款名為「Spectacles」與「Vision Pro」類似的AR產品。

蘋果公司指,由於劉迪沒有通知他即將去其他公司參與類似產品的研發,因此他辭職後,被允許在蘋果工作多兩週,並繼續享有對機密信息的訪問權。

訴訟文件指,劉迪在離開蘋果公司的三天前,下載了數千份包含商業機密的文件,並將文件上傳到他的個人雲端儲存中,這些資料包括與產品設計和開發相關的信息,以及與品質控制、成本和供應鏈策略相關的生產資訊。

因此,蘋果有理由相信,劉迪打算在Snap公司使用蘋果的機密資訊。

蘋果指控劉迪違反了保密協議,並尋求未指定金額的賠償,蘋果還要求法院下令強制劉迪歸還懷疑被盜的商業機密,並對其電子設備和雲端帳戶進行檢查,以確保其中不包含任何蘋果的機密資訊。

記者未能聯繫到劉迪置評,至於劉迪的現任雇主Snap,並非案中的被告,Snap公司回應時指,已審查了訴訟中的指控,沒有理由相信這些指控與劉迪在Snap的招聘或個人行為有關。

