【有線新聞】

烏克蘭指俄羅斯發動了開戰三年多來最大規模空襲。

俄羅斯國防部公開片段,指無人機持續摧毀烏軍目標。烏軍則指俄軍自周六晚起,出動了477架無人機及數十枚導彈攻擊,但近九成都已遭烏方攔截、摧毀或干擾失效。

烏克蘭中部城市斯文拉有大樓起火冒煙,消防員到場灌救,又進入大樓用工具打開電梯門,救出被困的人,火勢撲滅後繼續留在現場清理善後。烏方又證實一架F-16戰機攻擊目標後損毀,機師為了把戰機飛至遠離人煙,趕不及逃生而殉職。

