【有線新聞】

美國總統特朗普透露,美國有對中國進行黑客攻擊。

特朗普接受霍士新聞專訪時,被問到中國對美國構成的國安風險,包括中方被指入侵美方電訊系統以竊取知識產權,還有芬太尼及新冠疫情的資訊。

特朗普反問美方是否沒有入侵中方系統,並確認有這樣做。

特朗普又指一群非常富有的人準備收購TikTok,約兩周後將透露買家身份,預期國家主席習近平將同意交易。

