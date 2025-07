【灣區新聞】奧克蘭近日出現多宗針對網的司機的搶劫和劫車事件（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣奧克蘭(屋崙)警方表示,近來出現多宗針對網的司機的搶劫和劫車事件,呼籲民眾提高警覺。

警方表示,接到的三宗報告都是晚上9時後發生,三宗都在46 Avenue和Foothill Boulevard交界處一帶叫車。

歹徒在網的司機到達之後,告訴司機車子有問題,當司機下車查看的時候,搶劫司機或劫走汽車。

另外一個作案手法是歹徒上車後,當司機開到一個人煙較少的地方對司機下手。

警方表示,針對以上兩宗案件,逮捕了兩名未成年人士,也正在調查另外一名未成年人士是否涉及第三宗同類型搶劫案。

警方呼籲網的司機和送貨司機提高警覺,也可以在車中安裝追蹤裝置,例如Apple AirTag 或Tile,也可以在車中裝置監視器,並要相信自己的直覺。

要是乘客要求在一個意想不到或不安全的地方停車,就應該把車開到一個光線充足而且附近人流較多的地方才停車。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。