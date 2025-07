【灣區新聞】奧克蘭國際機場再改名 新名稱Oakland San Francisco Bay Airport 7月底啟用（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)港務局近日宣佈,將當地國際機場改名為Oakland San Francisco Bay Airport,奧克蘭舊金山(三藩市)海灣機場,新名稱預計於7月24日正式啟用,是當局兩年內第二度試圖在機場名稱中加入舊金山的字眼。

奧克蘭港務局(Port of Oakland)日前宣佈,計劃將當地機場改名為「奧克蘭舊金山海灣機場」,希望突顯其作為舊金山灣區主要機場之一的角色,提升知名度,並吸引更多旅客。

新名稱預計於7月24日正式啟用,改名開支約15萬美元,包括更換場內標示及數碼平台資訊,機場三字代碼OAK將維持不變。

這已是奧克蘭機場近年第二次嘗試改名,早於2024年4月,港務局曾提議將機場命名為San Francisco Bay Oakland International Airport,「舊金山海灣奧克蘭國際機場」,但被舊金山市政府入稟控告侵權,法院於同年11月下令暫停使用該名稱。

雖然奧克蘭方面不認為名稱構成侵權,更已提出上訴,但為求在官司期間維持營運形象,決定另行改命。

港務局航空事務總監Craig Simon表示,新名稱以「Oakland」 奧克蘭為首,仍然強調本地身份,同時彰顯其灣區核心位置。

他強調,希望舊金山方面不會再提出反對,並形容新名稱是為奧克蘭爭取應有地位。

港務局指出,這次改名屬整體推廣策略一環,期望透過嶄新品牌定位,吸引更多國際及本地旅客,推動奧克蘭及東灣地區的航空業發展及經濟增長。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。