【灣區新聞】奧克蘭國際機場再改名 新名稱Oakland San Francisco Bay Airport 7月底啟用（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）港務局近日宣佈，將當地國際機場改名為Oakland San Francisco Bay Airport，奧克蘭舊金山（三藩市）海灣機場，新名稱預計於7月24日正式啟用，是當局兩年內第二度試圖在機場名稱中加入舊金山的字眼。

奧克蘭港務局（Port of Oakland）日前宣佈，計劃將當地機場改名為「奧克蘭舊金山海灣機場」，希望突顯其作為舊金山灣區主要機場之一的角色，提升知名度，並吸引更多旅客。

新名稱預計於7月24日正式啟用，改名開支約15萬美元，包括更換場內標示及數碼平台資訊，機場三字代碼OAK將維持不變。

這已是奧克蘭機場近年第二次嘗試改名，早於2024年4月，港務局曾提議將機場命名為San Francisco Bay Oakland International Airport，「舊金山海灣奧克蘭國際機場」，但被舊金山市政府入稟控告侵權，法院於同年11月下令暫停使用該名稱。

雖然奧克蘭方面不認為名稱構成侵權，更已提出上訴，但為求在官司期間維持營運形象，決定另行改命。

港務局航空事務總監Craig Simon表示，新名稱以「Oakland」 奧克蘭為首，仍然強調本地身份，同時彰顯其灣區核心位置。

他強調，希望舊金山方面不會再提出反對，並形容新名稱是為奧克蘭爭取應有地位。

港務局指出，這次改名屬整體推廣策略一環，期望透過嶄新品牌定位，吸引更多國際及本地旅客，推動奧克蘭及東灣地區的航空業發展及經濟增長。

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