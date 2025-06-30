【全國新聞】國防部長將USNS Harvey Milk補給艦更名為Oscar V Peterson

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美國國防部長赫格塞斯，週五正式將USNS Harvey Milk補給艦更名為Oscar V Perterson。

赫格塞斯說：「艦名命名中不摻雜政治因素，我們不會將艦名重新命名，為任何政治名稱，這與政治活動家無關，與上屆政府不同，相反我們將以一位美國海軍國會榮譽勳章得主的名字，重新命名這艘艦。」

1942年5月的珊瑚海海戰中，首席水兵Oscar V Peterson率領一支維修隊，在Neosho號航空母艦上作戰，這艘船被日軍的鴿式轟炸機嚴重損壞，整個維修隊要不是陣亡就是重傷，Peterson身負重傷，後來獲得榮譽勳章。

赫格塞斯這個月初已下令美國海軍移除USNS Harvey Milk艦名，該艦船是2021年以已故舊金山市議員、同志權益運動家Harvey Milk為名的海軍補給艦。

與此同時，舊金山LGBTQ Castro區的Harvey Milk Plaza的翻修工程，將於明年進行。

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