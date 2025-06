【全國新聞】國防部長將USNS Harvey Milk補給艦更名為Oscar V Peterson

【KTSF】

美國國防部長赫格塞斯,週五正式將USNS Harvey Milk補給艦更名為Oscar V Perterson。

赫格塞斯說:「艦名命名中不摻雜政治因素,我們不會將艦名重新命名,為任何政治名稱,這與政治活動家無關,與上屆政府不同,相反我們將以一位美國海軍國會榮譽勳章得主的名字,重新命名這艘艦。」

1942年5月的珊瑚海海戰中,首席水兵Oscar V Peterson率領一支維修隊,在Neosho號航空母艦上作戰,這艘船被日軍的鴿式轟炸機嚴重損壞,整個維修隊要不是陣亡就是重傷,Peterson身負重傷,後來獲得榮譽勳章。

赫格塞斯這個月初已下令美國海軍移除USNS Harvey Milk艦名,該艦船是2021年以已故舊金山市議員、同志權益運動家Harvey Milk為名的海軍補給艦。

與此同時,舊金山LGBTQ Castro區的Harvey Milk Plaza的翻修工程,將於明年進行。

