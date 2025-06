【全國新聞】愛達荷州消防員撲救山火時遭槍擊至少兩死 槍手被發現時已死亡

【有線新聞】

美國愛達荷州發生槍擊案,至少兩名消防員死亡,警方相信槍手是單獨犯案,其後被發現已經死亡,正調查他的行兇動機,州長利特爾強烈譴責襲擊。

發生槍擊的樹林,濃煙升上半空,警方將現場圍封,醫療直升機在現場準備。事發於當地周日下午,消防員接報愛達荷州北部科達倫市的坎菲爾德山發生山火,多名消防員到場灌救,期間突然被槍擊。

大批警員增援在樹林與槍手駁火,槍戰持續超過四小時,期間山火迅速蔓延,火場範圍超過1,500平方米。

最後特種部隊利用疑犯的手機訊號鎖定他的位置並包圍在一片樹林內,特種部隊搜捕期間發現一具男性屍體,附近有一把槍,相信是涉案槍手。

事件造成至少兩名消防員死亡,另一名消防員正在留醫情況穩定,警方稱相信疑犯是單獨犯案,故意在坎菲爾德山縱火然後伏擊到場的消防員,但無公佈槍手的姓名,也沒有透露使用手槍的類型。

案發時有民眾一度被困山上,當局曾下令居民留在室內,之後解除禁令,在解決槍擊事件後消防恢復灌救山火。

州長利特爾譴責今次襲擊,形容這是對英勇消防員,一次極度惡劣的直接攻擊,又請求所有愛達荷州民眾為他們和家屬祈禱。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。