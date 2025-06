【全國新聞】特朗普政府將調查加大系統的招聘做法（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

特朗普政府將調查加州大學(UC)系統的招聘做法,這也是聯邦司法部介入加州大學事務的最新行動。

聯邦司法部正在調查,加州大學的多元化招聘做法,聯邦司法部民權部門的負責人Harmeet Dhillon日前發函通知加州大學校長Michael Drake,表示該部門正在調查,涉及可能違反1964年《民權法案》第七章的行為,該法案旨在保護員工和求職者免受基於種族、宗教、性別和國籍的歧視。

這項新的調查主要針對加州大學2030年容量計劃,UC 2030 Capacity Plan,該計劃旨在增加畢業生人數,並促進學生群體的種族多元化。

司法部的聲明指出,公家機構的雇主受聯邦法律約束,禁止種族歧視和其他就業歧視,採用基於種族和性別的招聘做法,會使雇主面臨聯邦法律下的法律風險。

Dhillon寫給加大校長Drake的信中指出,有理由相信,在加大2030容量計畫中,可能包括基於性別和種族的員工招聘配額,並可能違反聯邦法律。

不過她也坦言,尚未就調查主題得出任何結論,並打算在調查中考慮所有相關資訊。

對此加大校長辦公室發言人回應指,大學系統將真誠地配合司法部調查,又強調,加大致力於在所有計畫和活動中,遵循公平合法的程序,並遵守聯邦和州的反歧視法,也致力於創造一個歡迎和支持每個人的校園環境。

