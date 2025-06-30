【中國新聞】據悉中國將邀特朗普訪華出席抗戰勝閱兵 美國亦有意邀習近平訪美

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據悉中國將邀請美國總統特朗普訪華出席紀念抗戰勝利80周年閱兵儀式，而美國亦有意邀請中國國家主席習近平訪美。

日本共同社引述知情人士表示，中國正計劃邀請特朗普訪華出席9月3日在北京天安門廣場舉行的紀念抗戰勝利80周年閱兵儀式。而同月於紐約召開聯合國大會期間，美國亦有意邀請習近平訪問美國。

習近平和特朗普本月初通電話，若其中一個計劃成事，將會是特朗普重返白宮後，中美兩國領導人首次舉行面對面會晤。

但有報道稱，即使特朗普本人希望訪華，但國務卿魯比奧等官員可能會反對特朗普參加閱兵儀式。

據了解中方對習近平訪美亦有憂慮，特朗普再次入主白宮在橢圓形辦公室會見到訪外國領袖時，曾發生被特朗普質問等尷尬情況，所以中方人員亦不願意習近平訪美。

另外，特朗普接受霍士新聞專訪時，透露已經成功為TikTok找到買家，「TikTok 有買家了，順帶一提，我覺得可能需要中方批准，而我覺得習近平主席可能會批准。（誰是買家？）我大概兩周後會告訴你。（是大型科技公司？）非常、非常有錢的人，這是一群非常有錢的人。」

特朗普早前簽署行政命令，三度延長TikTok「不賣就禁」的寬限期，容許TikTok在美國繼續運作90天。

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