【中國新聞】據悉中國將邀特朗普訪華出席抗戰勝閱兵 美國亦有意邀習近平訪美

【有線新聞】

據悉中國將邀請美國總統特朗普訪華出席紀念抗戰勝利80周年閱兵儀式,而美國亦有意邀請中國國家主席習近平訪美。

日本共同社引述知情人士表示,中國正計劃邀請特朗普訪華出席9月3日在北京天安門廣場舉行的紀念抗戰勝利80周年閱兵儀式。而同月於紐約召開聯合國大會期間,美國亦有意邀請習近平訪問美國。

習近平和特朗普本月初通電話,若其中一個計劃成事,將會是特朗普重返白宮後,中美兩國領導人首次舉行面對面會晤。

但有報道稱,即使特朗普本人希望訪華,但國務卿魯比奧等官員可能會反對特朗普參加閱兵儀式。

據了解中方對習近平訪美亦有憂慮,特朗普再次入主白宮在橢圓形辦公室會見到訪外國領袖時,曾發生被特朗普質問等尷尬情況,所以中方人員亦不願意習近平訪美。

另外,特朗普接受霍士新聞專訪時,透露已經成功為TikTok找到買家,「TikTok 有買家了,順帶一提,我覺得可能需要中方批准,而我覺得習近平主席可能會批准。(誰是買家?)我大概兩周後會告訴你。(是大型科技公司?)非常、非常有錢的人,這是一群非常有錢的人。」

特朗普早前簽署行政命令,三度延長TikTok「不賣就禁」的寬限期,容許TikTok在美國繼續運作90天。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。