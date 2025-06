【KTSF】

服務灣區的Caltrain火車在7月1日開始加車費。

從下週二開始,Caltrain將最低車費調高25仙。

Caltrain表示,即使提高車資,從2027年至2035年,還是預計每年會有7500萬的赤字。

當局週五發表聲明指,要是沒有例如從消費稅和外來資金的注入,Caltrain必須考慮大幅度削減服務。

Caltrain目前正在研究在內部削減開支,也研究增加收入的新策略。

Caltrain目前週一到週五,每天有104個火車班次,而週末也有更多的班次。

Caltrain也透露,自推出電動火車的服務之後,Caltrain見到乘客人數有顯著的增加,今年5月和去年同時期相比,乘客增加幅度是55%。

