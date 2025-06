【全國新聞】參議院審議「大而美」減稅法案 民主黨「拉布」抗議

【有線新聞】

美國參議院就總統特朗普力推的「大而美」減稅法案進行初步投票,僅以些微優勢推動辯論程序。共和黨人爭取在周五美國國慶日前通過,民主黨人則「拉布」抗議。

美國參議院當地周六晚以51對49票,就「大而美」減稅法案通過一項程序性動議,推動辯論法案。在副總統萬斯及共和黨領袖游說下,仍有兩名共和黨人倒戈,47名民主黨人則全數反對。

民主黨領袖舒默表明「拉布」抗議,要求在議事廳宣讀全長940頁的法案,令大眾深入了解內容,不會讓共和黨倉卒通過、蒙混過關。

法案早前在眾議院僅之一票之差驚險通過,主打延長總統特朗普在首個任期的稅務政策,增加軍事及邊境安全開支,但預計會令聯邦政府增加3萬億美元債務。

為了彌補稅收減少及換取部分共和黨參議員支持,共和黨公布的修訂版進一步削減食物券、聯邦醫療補助計畫支出。

但黨內的北卡羅來納州參議員蒂利斯表明反對,爭取在周五美國獨立日前通過法案的特朗普在社交平台發文威脅蒂利斯,稱會約見在北卡羅來納州有意參與黨內初選競逐參議員的共和黨人,暗示阻止他連任。

參議院如果通過修訂版,會交由眾議院進行最終表決。成功闖關的話,特朗普將簽署成法。因法案與特朗普鬧翻的富商馬斯克再度批評法案極具破壞性,將會令美國失去數百萬個職位。

