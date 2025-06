【KTSF】

捷克軍情局近期證實,台灣副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間,遭到中國外交人員尾隨,險遭車撞,引發國際關注。

蕭美琴在社交平台X轉發一則「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)的貼文,上面寫著,中國駐捷克領使館策劃撞蕭美琴座車,IPAC促各國譴責中國政府暴力。

蕭美琴回應指,感謝全球議員團結一致,反對暴力與脅迫,台灣不會被恐嚇而孤立。

美國眾議院外委會多數黨黨團等也抨擊犯罪行為,還有前白宮官員呼籲,捷克驅逐中國外交官。

蕭美琴去年3月18日展開為期3天的捷克之行,但事後傳出,訪捷克期間,遭中國外交人員尾隨,險釀車禍。

捷克軍情局也證實,監控到中國情報單位,曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動。

捷克媒體報導指,行動甚至計劃撞蕭美琴的座駕。

