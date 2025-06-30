【灣區新聞】柏克萊市議會通過修改城市規劃政策 簡化興建中型住宅審批流程

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東灣柏克萊市議會週四晚投票，一致通過修改城市規劃分區zoning的新政策，旨在讓全市多區更容易興建中型住宅，以解決市內房屋負擔危機，除了Berkeley Hills以外，新政策適用市內大部份地區，市民對於這個新政策有何反應？

這項稱為中型住宅條例（Middle Housing Ordinance）的新政策，放寬了平坦區樓宇高度限制至35英尺，可以建造三層高的多戶住宅，同時也簡化了兩層住宅、三層住宅，及三層多戶住宅等建築的審批流程。

市府官員和房屋倡導者表示，此舉將有助增加中等收入居民的房屋選擇，因為市內的房價越來越負擔不起。

這位在Berkeley Hills的租客Andrea Horbinski指，希望有天擁有自已的房屋，但她指即使有博士學歷，但是買屋仍然遙不可及，她是市議會會議上支持新政策的居民之一。

第一區市議員Rashi 是支持這項政策的其中一人，她相信能幫助中產人士。

Kesarwani說：「這些類型單位將獲得簡化批准，若符合開發標準，而且不超過三層，並有屋與屋的距離和開放空間，它們就能快速獲批准。」

柏克萊仍然是附近地區樓價最貴的地方之一，根據東灣房地產經紀人協會數據，上個月在柏克萊售出66棟獨立屋，樓價的中位數超過180萬。

不過並非所有人都支持這項政策，有市民認為，柏克萊市裡已經人多車多，新政策並不合理，他和鄰居都擔心，這政策會令交通更擠塞，降低生活質素，他稱現在找泊車位已經很困難。

柏克萊市議會將於7月進行二讀表決，他們預計zoning分區修改的新政策將於11月生效，首府沙加緬度去年率先批准了類似的分區修改，而北灣Santa Rosa將會是下一個考慮類似政策的城市。

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