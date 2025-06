【灣區新聞】柏克萊市議會通過修改城市規劃政策 簡化興建中型住宅審批流程

【KTSF】

東灣柏克萊市議會週四晚投票,一致通過修改城市規劃分區zoning的新政策,旨在讓全市多區更容易興建中型住宅,以解決市內房屋負擔危機,除了Berkeley Hills以外,新政策適用市內大部份地區,市民對於這個新政策有何反應?

這項稱為中型住宅條例(Middle Housing Ordinance)的新政策,放寬了平坦區樓宇高度限制至35英尺,可以建造三層高的多戶住宅,同時也簡化了兩層住宅、三層住宅,及三層多戶住宅等建築的審批流程。

市府官員和房屋倡導者表示,此舉將有助增加中等收入居民的房屋選擇,因為市內的房價越來越負擔不起。

這位在Berkeley Hills的租客Andrea Horbinski指,希望有天擁有自已的房屋,但她指即使有博士學歷,但是買屋仍然遙不可及,她是市議會會議上支持新政策的居民之一。

第一區市議員Rashi 是支持這項政策的其中一人,她相信能幫助中產人士。

Kesarwani說:「這些類型單位將獲得簡化批准,若符合開發標準,而且不超過三層,並有屋與屋的距離和開放空間,它們就能快速獲批准。」

柏克萊仍然是附近地區樓價最貴的地方之一,根據東灣房地產經紀人協會數據,上個月在柏克萊售出66棟獨立屋,樓價的中位數超過180萬。

不過並非所有人都支持這項政策,有市民認為,柏克萊市裡已經人多車多,新政策並不合理,他和鄰居都擔心,這政策會令交通更擠塞,降低生活質素,他稱現在找泊車位已經很困難。

柏克萊市議會將於7月進行二讀表決,他們預計zoning分區修改的新政策將於11月生效,首府沙加緬度去年率先批准了類似的分區修改,而北灣Santa Rosa將會是下一個考慮類似政策的城市。

