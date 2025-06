影評：《窒友梅根2.0》殺人娃娃這回拯救世界

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

三年前的殺人娃娃電影《梅根》受到影迷喜愛。好萊塢本週推出續集。

三年前的M3GAN 人工智能娃娃,從小女孩Cady 的好友,變成殺人娃娃。在被摧毀之後,研製M3GAN 的Gemma,成了預防科技無局限發展的發言人。娃娃肉身雖然不再存在,但M3GAN 其實也還在雲端中,看守著Gemma 和Cady。

就在這個時候,美軍自行研發的AI 機器人AMELIA,在中東執行任務的時候,卻失控與失聯,反而開始做出危害保安的種種行為。聯邦調查局人員以為這和Gemma 有關。而在雲端的M3GAN,則要Gemma 給她肉身,用實體來對抗AMELIA。經過女孩Cady 的遊說,Gemma 終於決定冒險,製造出二版的M3GAN,用機器人對抗機器人。但是背後操縱這場鬥爭的,到底是人還是AI?

說到這裡,已經可以知道這部續集,已經遠離了原創電影的恐怖片特徵。但是保留了之前的幽默,甚至把娃娃的諷刺性說話方式,不斷推高,帶出一幕又一幕的笑料。而到了中間一段娃娃唱抒情歌曲的一場戲,更是叫人跌破眼鏡。

除了幽默,這部續集也有更多的打鬥鏡頭。但也刻意沒有過多的暴力或血腥。以動作片來說,也還帶有許多精彩。

電影情節中,雖然有提到AI 在今天和未來社會中的威脅。畢竟AI生命的背後,也脫離不了有人的指紋。這給觀眾一些思考。但最終這還是一部搞笑的動作片,在改變劇種的時候,保留電影的娛樂性,這部M3GAN 續集是做到了。

《窒友梅根2.0 M3GAN 2.0》要人想像希望出現的第三集,會以什麼樣的形態來娛樂觀眾。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.m3ganmovie.com/

