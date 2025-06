【國際新聞】伊朗否認下周與美會晤 重申無計劃重啟伊美談判

【有線新聞】

伊朗否認下周與美國舉行會談,重申無計劃重啟核談判。據報美國正考慮向伊朗提出,由中東國家出資約300億美元,協助伊朗開展新的民用核計劃,以推動德黑蘭當局重啟談判。

美國總統特朗普日前透露美伊官員下周將會面後,白宮稱中東問題特使威特科夫正與伊朗溝通,期望對方能達成核協議,不過伊朗外長阿拉格齊否認,重申德黑蘭政府無計劃重啟談判。

美國有線新聞網絡引述消息指,威特科夫上周五、美軍空襲伊朗核設施前,曾與波斯灣國家官員磋商多個方案,推動伊朗重新談判,其中美國提出向伊朗新的民用核計劃,投資約200至300億美元。

有官員指華府無意直接出資,但願意擔當牽頭人,促成阿拉伯國家投資。這項建議亦曾在美伊會談中提出,美國亦不排除放寬制裁措施,包括解凍約60億美元海外存款,但伊朗必須放棄提煉濃縮鈾作為交換。

外界關注伊朗核設施遭美軍轟炸後的損毀程度,國際原子能機構早前稱,福爾多核設施的離心機已無法運作,但相信部分濃縮鈾事前已移走,阿拉格齊承認設施遭受嚴重破壞。

美國防長海格塞斯及參謀長聯席會議主席凱恩,早前則公布更多行動細節,更一度播放一枚GBU-57的測試影片,引證炸彈的威力,但二人拒絕評估空襲行動成效,稱應由情報部門交代實際損毀情況;海格塞斯又指無情報顯示伊朗事前有移走3處核設施的濃縮鈾,重申美軍已徹底摧毀伊朗製造核武的能力。

