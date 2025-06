【中國新聞】特朗普稱已與中國簽署貿易相關協議

【有線新聞】

美國總統特朗普稱已與中國簽署貿易相關協議,中方就指兩國進一步確認貿易框架協議細節,同意依法審批符合條件的管制物項出口申請。

中美經貿團隊本月在英國倫敦一連兩日舉行經貿會談,雙方原則上達成框架協議。商務部稱在會談後雙方團隊保持密切溝通,近日進一步確認框架細節,中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請,美方將相應取消對華的一系列限制措施,期望美方與中方相向而行。

中國外交部亦表示,期望兩國發揮經貿磋商機制作用。

中國外交部發言人郭嘉昆:「我們希望美方同中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識,發揮中美經貿磋商機制的作用,通過溝通對話增進共識、減少誤解、加強合作,推動中美關係穩定、健康、可持續發展。」

美國總統特朗普早前在白宮出席活動,稱華府與北京已簽署貿易協議,但沒有交代詳情。

特朗普說:「還記得數月前傳媒說『你真的認為有人有興趣嗎?』我們昨天(周三)剛與中國簽署協議,根據與中國協議,我們將開放中國。」

美國商務部長盧特尼克接受彭博專訪,指只要中國恢復向美國出口稀土,華府就會撤銷反制措施。

