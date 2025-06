【全國新聞】特朗普白宮舉行活動 大力催促共和黨人支持《大美法案》（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普推動大幅減稅和減開支的《大美法案》,在國會參議院內共和黨團出現嚴重意見分歧,能否在7月4日國慶日之前完成立法成為疑問,因此特朗普週四在白宮,繼續大力催促共和黨人支持這項法案。

在白宮的活動上,特朗普指《大美法案》是美國歷來最重要的立法議程,特別是邊境安全的部份,因為當中牽涉稅收、國防、邊境安全和能源等項目的優先政策,創造就業機會、刺激經濟增長,將美國夢帶回來。

特朗普說:「根據經濟顧問委員會,這些改革將保護或創造超過700萬份工作,推高經濟增長3.1%,降低普通美國人的稅率近15%,以及增加家庭拿回家的錢達1.3萬元。」

目前參議院共和黨團對於整頓聯邦低收入醫療補助計劃Medicaid鬧意見分歧,有多位共和黨人擔心,限制州府向醫院、療養院等醫療機構徵稅,來補貼這些Medicaid報銷開支,會重創農村地區的醫院營運。

但其他共和黨人就指,因為州的醫療服務商稅收,同聯邦對州的Medicaid撥款掛鉤,讓某些州利用這個途徑,提高醫療供應稅來獲取更多的聯邦撥款,因此要求將醫療供應稅率,由現行的6%降低至3.5%,為聯邦省錢。

此外,強硬保守派共和黨人也堅持要削減更多的Medicaid及糧食券福利,來支持減稅。

與此同時,參議院內一些債務鷹派共和黨人,也大力反對《大美法案》參議院修訂版本,將債務上限再提高多5萬億,這個數字比眾議院版本多一萬億元,令美國財政難以負擔,目前美國的債務已經高達36.22萬億。

雖然共和黨內對《大美法案》鬧意見分歧,目前看來難以有共識,兩院共和黨領袖仍爭取盡快完成立法,以便在國慶日之前提交總統簽署,而財政部也急需國會提供債務上限,否則到8月時就可能沒有錢支付賬單,從而嚴重衝擊美國的金融體系。

