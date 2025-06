【全國新聞】聯邦最高法院裁定特朗普頒令限制出生公民權 地區法官不能發布全國禁制令

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦最高法院週五以6比3裁定,在特朗普總統限制某些人的出生公民權案件上,地區法官不能發布全國禁制令,多數派大法官也暫時凍結特朗普的有關政策為期30日,以便聯邦地區法庭有時間去處理,雖然訴訟遠未結束,但特朗普已經宣稱勝利。

聯邦最高法院六名保守派大法官週五裁定,個別法官無權對總統的行政命令發出全國性禁制令,因此必須將適用範圍收窄至只適用於提出訴訟者。

大法官Amy Coney Barrett代表多數派撰寫的裁決書指,「當法院認定行政部門的行動違法時,答案不是讓法院也去越權」。

訴訟針對特朗普下令限制無證人士的初生兒自動成為美國公民,違反憲法第14修正案對出生公民權的保障,多個聯邦地區法庭認同原告的觀點,分別發布全國臨時禁制令,但特朗普政府就要求最高法院干預,將有關的行政命令適用範圍,只限於提出訴訟的個人、組織與22各州。

多數保守派大法官週五的裁決,呼應了特朗普總統的要求。

大法官Sonia Sotomayor代表少數自由派大法官撰寫的異議書,就批評最高法院週五的裁決,是公然邀請政府凌駕憲法,她直指「最高法院創建的新法律制度中,沒有任何權利是安全的,今天它威脅出生公民權,明天,另一個行政班子可能會試圖從守法公民手中沒收槍械,或禁止某些信仰的人聚集崇拜」。

多數保守派大法官週五也設立30天緩衝期,暫緩執行有關的政策,以便地區法庭有時間設法應對。

雖然所牽涉的憲法訴訟仍在審理中,前景未明,但對特朗普而言是旗開得勝。

特朗普說:「這讓我們會最終勝訴,因為現時有成千上萬的人,透過出生公民權湧入我國,而它不是為此而設。」

在週五的裁決中,大法官Brett Kavanaugh另行發表意見,指地區法官仍可以裁定所有可能受影響的個人,為「推定的全國集體訴訟」一份子。

有見及此,提出訴訟的民權團體也立即採取行動,向法庭提交新的訴狀,換言之,就是將原有的官司擴展成為全國性的集體訴訟。

而參與訴訟的州份也會向法庭舉證,只有全國適用的裁決,才能保護各州的利益,如果各州的出生公民權不一致,勢必會引起大混亂。

有網民因此質問,到時孕婦是否會被迫跨州產子,來確保小朋友的出生公民權?

