【全國新聞】聯邦最高法院裁定各州可切斷對家計會的Medicaid撥款（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦最高法院週四以6比3票裁定,各州可以自行切斷對Planned Parenthood家計會的Medicaid醫療補助資金,一眾組織的支持者和反墮胎人士在法院外抗議。

南卡羅來納州較早前決定,停止向Planned Parenthood家計會提供Medicaid醫療補助資金,以阻止墮胎。

一般而言,公共醫療補助金本來已經不能用於墮胎服務,但南卡州連家計會其他的服務都停止資助,引發一名居民控告州府,指州府違反Medicaid法例,賦予民眾選擇醫療服務的權利。

原告因為本身患有糖尿病,如果懷孕會有危險,她一直找家計會協助避孕。

在訴訟中,家計會與其他健康服務組織也指出,停止向家計會的Medicaid資助,會損害南卡州低收入居民的權利,因為他們不容易找到其他醫療服務商肯接受Medicaid保險報銷。

官司打到聯邦最高法院,週四六名保守派大法官裁定,各州可以自行阻止家計會獲得Medicaid資金,提供包括避孕和癌症篩檢等所有的醫療健康服務。

由大法官Neil Gorsuch代表多數派撰寫的裁決書指,終止Medicaid撥款所引起的後果屬於政策問題,應該由國會處理,而不是法庭來決定。

多數大法官這個立場,呼應共和黨籍的南卡州州長Henry McMaster的觀點,州長認為,家計會不應該獲得任何公帑資助,而有關的訴訟也不應該提出。

他週四聲稱,州府在保護生命的莊嚴,以及在捍衛南卡州的價值觀方面取得勝利,白宮也聲稱最高法院的裁決,凸顯出特朗普總統所持的立場,就是墮胎政策由各自自行決定。

持反對意見的三名自由派大法官就指出,裁決損害現實生活中的大眾,不僅是南卡居民的自由權受損,全國民眾的個人自由權也受到衝擊,因為弱勢群體的醫療服務選擇能力被削減。

法院的裁決將削弱南卡羅萊納州100萬名患者獲得某些類型的醫療機會,此外,家計會也受重創,因為其他州也會效法南卡,切斷對家計會的公帑資助。

一眾組織的支持者和反墮胎人士,週四在最高法院外抗議。

家計會首席醫療官Katherine Farris說:「此案的影響深遠,最高法院開綠燈讓其他州效法南卡,並告知大家到何處才可以獲得,預防性醫療服務,這決定的長遠後果是毀滅性,我們努力不去打發人走,但現實是這個將難以為繼,我們正設法繼續確保向所有患者敞開大門,包括那些受保於Medicaid的患者,我們永不退縮、將繼續抗爭。」

