【灣區新聞】聖荷西警方進行臥底行動 檢獲3400磅非法煙花和簡易爆炸裝置

【KTSF 張擎鳳報導】

南灣聖荷西警方進行臥底行動,檢獲3400磅非法煙花和簡易爆炸裝置,拘捕了3名懷疑涉案男子。

7月4號國慶節即將來臨,為了打擊販賣非法煙花,和降低發生火災的風險,聖荷西警方進行臥底行動,扮演購買煙花的人。

經調查後,警方鎖定疑犯,於是計劃一系列搜查和拘捕行動,在6月16號上個星期一下午6點鐘左右,警方搜查市内West Capitol Expressway 200號路段的一個倉庫,檢獲1320磅非法煙花,拘捕26歲來自聖荷西的男子Javier Martinez。

在星期一6月23號上午11點半左右,警方到San Antonio Court 200號路段執行搜查令,再次檢獲大約730榜非法煙花,和簡易爆炸裝置。

在同日下午6點左右,警方搜查了Tanglewood Drive 2700號路段的一個住宅,以及裏面一個姻親單位,檢獲大約1350磅非法煙花,和多個簡易爆炸裝置,一支帶有3D打印機匣的短管AR步槍、一支AR步槍,以及大量步槍和手槍彈藥。

當局亦拘捕了兩名分別31歲和52歲的聖荷西居民。

局方以涉嫌管有企圖販賣和運送非法煙花等罪名,起訴三名疑犯,他們正被羈押在Santa Clara縣監獄。

聖荷西警方表示,他們計劃派出無人機,去找出非法燃放煙花的地點。

