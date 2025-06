【KTSF】

舊金山(三藩市)警方執行掃毒行動,拘捕了97人,當中大部份人有通緝令在身。

舊金山警局採取行動,打擊市内的毒品交易市場,在星期三時,警方聯同舊金山縣警局以及多個執法部門,一起在田德隆區以及Mission街夾16街一帶進行掃毒行動,期間檢獲16.5克疑似毒品,包括疑似芬太尼和冰毒等。

當局亦拘捕了97人,當中有79人有通緝令在身。

舊金山市長羅偉在社交平台X上,感謝舊金山警方和縣警局努力打擊市内的毒品問題。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。