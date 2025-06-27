【灣區新聞】舊金山週末舉行榮耀大遊行 警方呼籲民眾注意安全（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

這個週末舊金山有榮耀大遊行的相關活動，涉及公共安全的市府部門週四表示會增派警力，但也要民眾注意安全，包括和涉及仇恨的言談舉止。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）說：「從執法部門到緊急應對部門，每一個團隊正做內外協調的工作，包括和舊金山榮耀活動的主辦機構，確保舊金山對迎接這週末做好準備。」

羅偉補充，要是民眾見到一些不尋常的事物，應該立即打緊急電話舉報，而民眾也可以向緊急事務管理局的報告系統，登記通過手機接收緊急訊息，方法是把自己住家的郵區，用短訊傳送到888777這個號碼。

除了星期天在市中心舉行的榮耀大遊行，羅偉表示，市府也對涉及不同議題，可能出現的示威行動做充分準備。

警方也提醒民眾，在參加慶祝活動的時候，注意自己的財物和自身的安全，例如不要接受陌生人送的飲料，不要醉酒駕駛。

地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）指出，要是人們見到和仇恨相關的行為，即使還沒有跨越至犯罪行為，也要報警。

謝安宜說：「即使有人在宣揚仇恨，執法機構也應該知道，我持續鼓勵民眾，要是你受到這類事件影響，也應該向警方舉報，我們會要做出仇恨犯罪的人，對他們的行為負責。」

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