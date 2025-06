【灣區新聞】舊金山週末舉行榮耀大遊行 警方呼籲民眾注意安全（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

這個週末舊金山有榮耀大遊行的相關活動,涉及公共安全的市府部門週四表示會增派警力,但也要民眾注意安全,包括和涉及仇恨的言談舉止。

舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)說:「從執法部門到緊急應對部門,每一個團隊正做內外協調的工作,包括和舊金山榮耀活動的主辦機構,確保舊金山對迎接這週末做好準備。」

羅偉補充,要是民眾見到一些不尋常的事物,應該立即打緊急電話舉報,而民眾也可以向緊急事務管理局的報告系統,登記通過手機接收緊急訊息,方法是把自己住家的郵區,用短訊傳送到888777這個號碼。

除了星期天在市中心舉行的榮耀大遊行,羅偉表示,市府也對涉及不同議題,可能出現的示威行動做充分準備。

警方也提醒民眾,在參加慶祝活動的時候,注意自己的財物和自身的安全,例如不要接受陌生人送的飲料,不要醉酒駕駛。

地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)指出,要是人們見到和仇恨相關的行為,即使還沒有跨越至犯罪行為,也要報警。

謝安宜說:「即使有人在宣揚仇恨,執法機構也應該知道,我持續鼓勵民眾,要是你受到這類事件影響,也應該向警方舉報,我們會要做出仇恨犯罪的人,對他們的行為負責。」

