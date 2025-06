【KTSF】

舊金山(三藩市)警方搜獲大批非法煙花爆竹,包括危險重型煙花,警方拘捕了一個疑犯。

舊金山警方週四在灣景區截停一輛偷回來的U Haul貨車,在裡面搜到幾百份非法煙花,其中包括危險的沖天炮,以及圓筒形的重型煙花。

臨時警察局長葉培恩表示,實時監控中心協助警員安全地掌握疑犯開車的行蹤,傍晚6點左右在灣景區截停貨車,並拘捕疑犯。

警方表示,疑犯是38歲舊金山居民Joe Jenkins,他涉嫌駕駛偷車,收藏大量煙花,以及非法收藏爆炸物,目前被關押在舊金山縣監獄。

舊金山禁止市民收藏以及燃放煙花,慶祝國慶之際,全國各地警方以及消防局都強調放煙花的危險,除了導致火災,許多人也因為放煙花而受傷,甚至斷肢。

其實許多城市都舉行國慶煙花匯演,讓市民安全地慶祝。

舊金山的國慶煙花匯演下星期五7月4日晚上9點半,在漁人碼頭對開的海面舉行。

