【灣區新聞】舊金山未來三年將加垃圾費 到2028年平均月費上漲近四分之一

舊金山(三藩市)居民未來三年將面臨垃圾收費上調,到了2028年,平均每月費用將上漲近四分之一。

舊金山市政府垃圾徵費委員會本週投票通過,批准舊金山垃圾處理公司Recology綠源再生從明年起,逐年上調住宅垃圾回收費用。

標準三色垃圾桶的回收費,將由今年的每月47元,上升至2026年的52.75元,2027年會升至56.52元,到了2028年會達到58.46元,累計漲幅達24.4%。

儘管幅度不小,但仍低於綠源再生原本申請的32%,及市府垃圾收費監管單位建議的28%升幅。

綠源再生表示,營運成本受通脹影響,加上疫情後經濟復甦緩慢,公司兩年未有加價,壓力逐漸加劇。

該公司強調,舊金山的垃圾回收費在加州仍屬偏低,低於奧克蘭(屋崙)、聖荷西與洛杉磯。

這次加價,也是三年前,前工務局局長的涉貪醜聞後,所建立的新垃圾收費審查制度的一次重要考驗,外界關注,經過改革後的垃圾收費審議程序,是否能確保透明與公平。

市府垃圾徵費委員會,由市行政官朱嘉文、舊金山公共事務委員會總經理Dennis Herrera,以及一名市民代表所組成。

