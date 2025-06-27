【灣區新聞】舊金山未來三年將加垃圾費 到2028年平均月費上漲近四分之一

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山（三藩市）居民未來三年將面臨垃圾收費上調，到了2028年，平均每月費用將上漲近四分之一。

舊金山市政府垃圾徵費委員會本週投票通過，批准舊金山垃圾處理公司Recology綠源再生從明年起，逐年上調住宅垃圾回收費用。

標準三色垃圾桶的回收費，將由今年的每月47元，上升至2026年的52.75元，2027年會升至56.52元，到了2028年會達到58.46元，累計漲幅達24.4%。

儘管幅度不小，但仍低於綠源再生原本申請的32%，及市府垃圾收費監管單位建議的28%升幅。

綠源再生表示，營運成本受通脹影響，加上疫情後經濟復甦緩慢，公司兩年未有加價，壓力逐漸加劇。

該公司強調，舊金山的垃圾回收費在加州仍屬偏低，低於奧克蘭（屋崙）、聖荷西與洛杉磯。

這次加價，也是三年前，前工務局局長的涉貪醜聞後，所建立的新垃圾收費審查制度的一次重要考驗，外界關注，經過改革後的垃圾收費審議程序，是否能確保透明與公平。

市府垃圾徵費委員會，由市行政官朱嘉文、舊金山公共事務委員會總經理Dennis Herrera，以及一名市民代表所組成。

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