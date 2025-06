【全國新聞】聯邦最高法院對另外幾宗備受關注的訴訟作出裁決

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦最高法院週五亦對另外幾宗備受關注的訴訟作出裁決。

最高法院週五裁定,在《奧巴馬可負擔健保法》下,專家小組所建議的預防性醫療保健服務的費用,必須由健保公司承擔,投保人可免費接受各項預防性的檢查,以便找出早期疾病,此外,最高法院也認為,公共衛生專家組不必由總統來任命。

另一宗受關注的訴訟,是涉及宗教信仰,最高法院週五認同馬里蘭州一班小學生家長可以選擇讓子女避開有涉及性小眾LGBTQ 故事書的課堂,如果家長認為這些書籍同他們的宗教信仰有抵觸的話。

原告指校方的安排,違反憲法第一修正案的言論自由保障,週五的裁決反映保守派主導的最高法院,模糊了曾經清楚分隔世俗教育與宗教的界線。

至於另一項備受關注的訴訟是針對德州在2023年一項法例,要求色情網站向用戶查證年齡,用戶必須提供身份證明,業界及關注言論自由的陣營,指這項法律違反了憲法第一修正案對言論自由的保障,也侵犯了美國成年人的消費權利。

最高法院六名保守派大法官裁定,各州可自行要求色情網站向用戶查證年齡,三名自由派大法官就表示反對。

另外,最高法院也支持農村寬頻補貼計劃,旨在降低貧困社區的互聯網和電話服務成本。

提出訴訟的保守派團體認為,國會制定這項寬頻補貼政策時,違反了權力分立原則,特朗普政府和上一任拜登政府都支持聯邦通訊委員會致力透過收費,來令更多人獲得高速上網服務。

