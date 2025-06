【灣區新聞】奧克蘭市長提名黃曉茵任新一屆港口委員 商界代表質疑人選（視頻）

【KTSF 蕭永耀報道】

東灣奧克蘭(屋崙)市長提名新一屆港口委員,其中包括首位亞裔女性委員黃曉茵,這項任命雖然獲得社區支持,也引發部分商界代表的質疑。

黃曉茵說:「見到那麼多人今日出來支持我,我心都好暖。我做社區工作十幾年,今日不論是我熟悉的老會員,還是第一次見面的朋友,都願意早起到場發聲,我感到非常開心。」

她表示,港口事務涵蓋範圍廣泛,涉及眾多社區關注的議題,因此未來她希望能有更多機會,與不同界別人士直接對話,了解他們的關切,共同尋找可行的解決方案。

她強調,自己會堅持推動各方都能接受和支持的政策方向,期望為奧克蘭港口打造一個更公平的未來。

不過,商界亦有人持不同立場。

東方食品商會會長錢思敬說:「我認為,目前這份港務委員會的提名名單中,缺少一位具備港口實務操作經驗的關鍵人物,尤其是在報關、貨運代理等領域,現在正值港口爭取聯邦資金、推動現代化和基礎建設的大好時機,但卻少了這樣一把具備戰略眼光,與實務經驗的聲音。」

而奧克蘭商界領袖陳錫澎則批評,黃曉茵過往在多個議題上的立場,與港口經濟發展及社區安全背道而馳。

陳錫澎說:「我不支持黃曉茵,她一向反對商業、不支持建設,甚至不支持增加警力,屋崙港口是一個面對全世界的窗戶,所有的生意經濟的命脈都在這裏,是管理航空船運和地產發展。而她每一次都是反對任何地產發展的話,尤其是反對商業的話,

我們不可以接受。」

這項提名案已通過奧克蘭市議會規則與立法委員會審議,預計將於7月1日提交市議會全體表決。

