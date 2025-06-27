【灣區新聞】奧克蘭市長提名黃曉茵任新一屆港口委員 商界代表質疑人選（視頻）

【KTSF 蕭永耀報道】

東灣奧克蘭（屋崙）市長提名新一屆港口委員，其中包括首位亞裔女性委員黃曉茵，這項任命雖然獲得社區支持，也引發部分商界代表的質疑。

黃曉茵說：「見到那麼多人今日出來支持我，我心都好暖。我做社區工作十幾年，今日不論是我熟悉的老會員，還是第一次見面的朋友，都願意早起到場發聲，我感到非常開心。」

她表示，港口事務涵蓋範圍廣泛，涉及眾多社區關注的議題，因此未來她希望能有更多機會，與不同界別人士直接對話，了解他們的關切，共同尋找可行的解決方案。

她強調，自己會堅持推動各方都能接受和支持的政策方向，期望為奧克蘭港口打造一個更公平的未來。

不過，商界亦有人持不同立場。

東方食品商會會長錢思敬說：「我認為，目前這份港務委員會的提名名單中，缺少一位具備港口實務操作經驗的關鍵人物，尤其是在報關、貨運代理等領域，現在正值港口爭取聯邦資金、推動現代化和基礎建設的大好時機，但卻少了這樣一把具備戰略眼光，與實務經驗的聲音。」

而奧克蘭商界領袖陳錫澎則批評，黃曉茵過往在多個議題上的立場，與港口經濟發展及社區安全背道而馳。

陳錫澎說：「我不支持黃曉茵，她一向反對商業、不支持建設，甚至不支持增加警力，屋崙港口是一個面對全世界的窗戶，所有的生意經濟的命脈都在這裏，是管理航空船運和地產發展。而她每一次都是反對任何地產發展的話，尤其是反對商業的話，

我們不可以接受。」

這項提名案已通過奧克蘭市議會規則與立法委員會審議，預計將於7月1日提交市議會全體表決。

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