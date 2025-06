【全國新聞】加州今年無犯罪紀錄移民被捕的比例比去年大幅上升

【KTSF 蕭永耀報導】

特朗普政府聲稱,驅逐非法移民的行動是針對「最壞中的最壞」,但最新數據顯示,今年在加州被捕的無犯罪紀錄的移民比例,比去年大幅上升。

根據加州大學「Deportation Data Project」上週公布的資料,2025年1月起,美國移民和海關執法局(ICE)在加州北部地區的逮捕行動大幅增加,短短五個多月內已拘捕約1730人,較拜登政府執政最後半年勁升七成。

不過,被捕者中無犯罪紀錄者所佔比例也同步飆升,從去年底的約一成,攀升至今年1月近三成、5月逼近四成,而6月初更首次突破五成,也就是說,在ICE目前的拘捕行動中,多數人並未涉及任何刑事犯罪,僅因移民身份問題被捕。

儘管白宮聲稱針對重罪犯,雪城大學學者Austin Kocher指出,特朗普政府正將越來越多未被定罪,甚至正在申請合法身分的移民納入遣返行動,學者憂慮這樣的策略實質上擴大執法權力,製造危機氛圍,為大規模執法鋪路。

