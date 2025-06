【灣區新聞】灣區多位關注出生公民權的社區領袖譴責最高法院的裁決

【KTSF 古琳嘉報導】

儘管出生公民權的訴訟仍在持續,聯邦最高法院週五發布一項裁決,允許特朗普針對出生公民權的行政命令部分生效,多位關注出生公民權的社區領袖週五出面譴責最高法院的這項裁決。

聯邦最高法院週五以6比3的票數裁決,在多數情況下,聯邦地區法院法官不能發布全國性的初步禁令,原本由馬里蘭州、華盛頓州和麻州的聯邦法官所發布的全國性禁制令,此前被用來在全國範圍阻止實施特朗普總統終止出生公民權的行政命令,週五的裁決壓縮了下級法官的權限,也宣告該行政命令部分生效。

舊金山華人權益促進會週五連同關注出生公民權的社區領袖召開記者會,對裁決表示譴責、憤怒和失望。

華人權益促進會/Stop AAPI Hate政策總監李申申(Annie Lee)說:「最高法院削弱了法院作為我們制衡體系中抵禦行政部門越權行為的關鍵防線作用,我們依靠法院阻止總統違法,而現在他們(法官)不再擁有全國性禁令的工具,或許我們一直都知道這一點,但現在比昔日更清楚,我們不能依靠法院來拯救我們。」

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)說:「今天的裁決令人極度失望,也令人深感不安,它本質上說儘管已經有許多全國性和普遍性的禁令,認定出生公民權符合憲法,而特朗普政府的做法違憲,但最高法院今天表示,他們已收緊全國性禁令的標準,並要求所有最初批准全國性禁令的地區法院根據今天的裁決,重新審查其決定。」

150年前透過訴訟確立出生公民權的關鍵人物黃金德,其後代Norman Wong週五也出席記者會,表達對裁決的不滿,並認為出生公民權議題的有關禁令應該全國適用。

Norman Wong說:「我對現在的情況不滿,我對最高法院期待更多,我們需要明確的法律,我們的權利不應該被分割,這裡和那裡有不同的做法,這是關乎全美國公民權益的全國事務,我從來沒因為出生在加州、阿拉巴馬州或紐約州而獲得公民身份,我們必須為了本國的每個人把事做對。」

代表舊金山市率先向該行政命令提出法律訴訟的舊金山市府律師邱信福,解釋週五的裁決對於出生公民權會有甚麼影響。

邱信福說:「我們樂觀地認為,地區法院在重新考慮此事時,會認為有必要頒布全國性禁令,這個想法是因為美國某些地方已裁定出生公民權符合憲法,但其他地方卻尚未有決定,特朗普政府要求的是,對出生公民權的申請用拼湊的,根據你的出生地,而有或沒有出生公民權,這是行不通的、荒謬的,殘酷的。」

特朗普總統上任後簽署行政命令,對於在美國出生的嬰兒,如果父母都不是美國公民,或合法永久居民,該嬰兒便無法取得公民身分,結果引發大量違憲訴訟,位於馬里蘭州、麻州、華盛頓州的聯邦地區法院,接連對此行政命令下達臨時禁止令,聯邦最高法院今年四月受理上訴後併案處理。

儘管聯邦最高法院尚未就特朗普的行政命令是否合憲做出裁決,但週五它顯著限制全國範圍內禁令的使用,為特朗普的行政命令掃清道路,該命令將於裁決30天後生效。

