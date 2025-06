【灣區新聞】加州近年ADU附屬單位需求愈來愈強勁 帶您實際了解市場情況（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由於法規的鬆綁,加州近年來ADU附屬單位需求愈來愈強勁,帶您實際了解ADU市場的情況。

走進這個全新的Studio示範單位,雖然面積僅為420平方呎,麻雀雖小、五臟俱全,還有樓底高的設計,ADU附屬單位可以有不同形式,簡單地說多數是後院的住家。

Samara共同創辦人Mike McNamara說:「它是住家、有廚房和浴室,是個小單位,通常都是放在後院,加州的規定是所有人都被允許有ADU,只要距離圍牆四英呎,距離住家四英呎,高度不超過十六英呎,你就有權利在加州建設它。」

加州面對房屋危機,允許興建ADU也是刺激房屋供應的政策之一,不過儘管加州法律允許業主,在符合面積規定前提下訂製或興建ADU,但安裝ADU還涉及要蓋地基、鋪設水電等基礎設施,仍需要向地方政府申請有關許可,並通過建築相關的檢查,每個城市的規定和嚴格程度又有所不同。

從數據來看,ADU成為愈來愈多加州居民考慮的選項。

McNamara說:「在2016年,我認為加州發出的ADU許可數量大約在2千張左右,快轉到今天,一年發出約2萬5千張,所以這是大規模的增加,在過去十年增加了十倍。」

位於Redwood City的ADU建造商Samara,產品包括Studio、一房以及兩房單位,面積從420平方呎到950平方呎不等,公司負責人表示,目前正值加州ADU市場強勁之際,而且需求愈來愈大。

McNamara說:「這個趨勢非常強勁,現在差不多加州發出的每五個,建築許可當中就有一個是ADU,所以這是加州房屋行業許可證申請成長最快的類型。」

業內人士分析,ADU市場強勁的原因,包括加州法規的鬆綁、高房價和高利率,以及人們想追求不同的生活等,由於ADU的價格低於買另一間房,對於負擔不了房價但又需要更多空間的房屋業主來說,自然會考慮這個選項。

McNamara說:「如果你考慮一個強烈的需求,那就是家人同住的紐帶,例如你的祖母可能就在隔壁帶孩子,但不是在你的第三個臥室,而是在後院,所以,整個多代同堂的主題真的非常重要,所以如果你想真正追求高品質的生活,真正建立你的家庭,這對我們來說現在是一個很大的使用原因。」

至於蓋ADU的價格方面,會因為尺寸和裝潢而異,加上還要計算鋪設地基、水電設施及地下污水管道,還有許可證、檢查費等行政費用,總共花費可能要數十萬元。

業者表示,他們在南加州的客戶,有不少將ADU用於出租,北加州的客戶則較多,是為了多代同堂但互不影響為主。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。