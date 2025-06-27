【灣區新聞】加州近年ADU附屬單位需求愈來愈強勁 帶您實際了解市場情況（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由於法規的鬆綁，加州近年來ADU附屬單位需求愈來愈強勁，帶您實際了解ADU市場的情況。

走進這個全新的Studio示範單位，雖然面積僅為420平方呎，麻雀雖小、五臟俱全，還有樓底高的設計，ADU附屬單位可以有不同形式，簡單地說多數是後院的住家。

Samara共同創辦人Mike McNamara說：「它是住家、有廚房和浴室，是個小單位，通常都是放在後院，加州的規定是所有人都被允許有ADU，只要距離圍牆四英呎，距離住家四英呎，高度不超過十六英呎，你就有權利在加州建設它。」

加州面對房屋危機，允許興建ADU也是刺激房屋供應的政策之一，不過儘管加州法律允許業主，在符合面積規定前提下訂製或興建ADU，但安裝ADU還涉及要蓋地基、鋪設水電等基礎設施，仍需要向地方政府申請有關許可，並通過建築相關的檢查，每個城市的規定和嚴格程度又有所不同。

從數據來看，ADU成為愈來愈多加州居民考慮的選項。

McNamara說：「在2016年，我認為加州發出的ADU許可數量大約在2千張左右，快轉到今天，一年發出約2萬5千張，所以這是大規模的增加，在過去十年增加了十倍。」

位於Redwood City的ADU建造商Samara，產品包括Studio、一房以及兩房單位，面積從420平方呎到950平方呎不等，公司負責人表示，目前正值加州ADU市場強勁之際，而且需求愈來愈大。

McNamara說：「這個趨勢非常強勁，現在差不多加州發出的每五個，建築許可當中就有一個是ADU，所以這是加州房屋行業許可證申請成長最快的類型。」

業內人士分析，ADU市場強勁的原因，包括加州法規的鬆綁、高房價和高利率，以及人們想追求不同的生活等，由於ADU的價格低於買另一間房，對於負擔不了房價但又需要更多空間的房屋業主來說，自然會考慮這個選項。

McNamara說：「如果你考慮一個強烈的需求，那就是家人同住的紐帶，例如你的祖母可能就在隔壁帶孩子，但不是在你的第三個臥室，而是在後院，所以，整個多代同堂的主題真的非常重要，所以如果你想真正追求高品質的生活，真正建立你的家庭，這對我們來說現在是一個很大的使用原因。」

至於蓋ADU的價格方面，會因為尺寸和裝潢而異，加上還要計算鋪設地基、水電設施及地下污水管道，還有許可證、檢查費等行政費用，總共花費可能要數十萬元。

業者表示，他們在南加州的客戶，有不少將ADU用於出租，北加州的客戶則較多，是為了多代同堂但互不影響為主。

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