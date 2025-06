【國際新聞】特朗普強調完全摧毀伊朗所有核設施 批傳媒不實報道

【有線新聞】

美國中央情報局說伊朗的核設施被空襲後嚴重受損,需時數年才能重建。總統特朗普強調伊朗所有核設施完全摧毀,批評傳媒早前引述不完整的報告作不實報道。

特朗普在海牙出席北約峰會後舉行記者會回應傳媒引述國防情報局的初步分析指美軍行動未有摧毀伊朗核設施,特朗普認為流出的內容不完整,強調已徹底炸毀3處核設施。

特朗普說:「我們收集更多情報,我們與實地視察過的人員溝通,這些核設施已完全摧毀,我們認為所有核原料仍在地底,伊朗未有拿走。」

他批評傳媒報道不實,質疑空襲行動成效,是意圖貶低美軍取得的成果,對這些為國冒險的飛行員極不公平,有關他們的報道不實,紐約時報和美國有線新聞網絡偽造新聞博取點擊率。

防長海格塞斯亦質疑報告可信性,又指報告屬高度機密,聯邦調查局會調查為何外洩。中情局局長拉特克利夫則發聲明指根據可靠情報伊朗數個關鍵核設施遭受嚴重破壞,相信要數年時間重建。

白宮亦引述以色列的情報指,伊朗的核設施已無法運作,核計劃造成系統性損毀,但均沒提及設施已完全摧毀。

國際原子能機構相信德黑蘭政府事前移走了大部分濃縮鈾,認為她們能夠重建,伊朗外交部發言人則承認核設施遭受美國和以色列多次攻擊後嚴重損毀。

伊朗和以色列在特朗普斡旋下促成停火協議後,特朗普指進展順利,美國和伊朗官員將於下周會面並可能簽署協議,要求伊朗不能發展核武。

國防情報局早前流出的報告指美軍未有完全摧毀伊朗核設施,只令核計劃倒退數月,又期望看到伊朗有足夠資金重建,意味或會放寬部分制裁措施。

