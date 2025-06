【KTSF】

舊金山(三藩市)警方在田德隆區一間售賣烈酒的店舖,搜獲非法槍械、賭博機器、毒品以及武器,警方在行動中拘捕了一個人。

田德隆區Taylor街200號路段,一間酒鋪涉嫌經營非法賭檔,以及無牌出售煙草產品。

警方經過一個月的調查後,前天執行搜查令的時候,現場有一名職員以及一名顧客正在非法賭博,警方搜獲賭博機器、一把槍和彈匣,懷疑是迷幻蘑菇等毒品,還有可以用來傷人的暗器。

警方還發現超過1.7萬元現金,警方當場拘捕一個21歲男子,他是Daly City居民,他涉嫌藏毒、販毒、非法攜帶槍械、非法經營賭檔,以及無牌售賣煙草,目前被扣押在舊金山縣監獄。

