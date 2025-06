【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西一棟住宅發生持刀傷人的命案,造成一人死亡,一人受傷,警方當場拘捕涉案亞裔疑犯。

聖荷西警方週二晚近10時接報,位於Alvernaz Drive 1300號路段一棟住宅發生持刀傷人案,警員到達現場時發現兩個男人,每人身上至少被刺一刀,警員即時施行急救,但其中一個男人經搶救無效,當場死亡,另一名傷者沒有生命危險。

當時疑犯仍然在屋內,警方隨即拘捕了44歲的Buu Trinh,他面對謀殺控罪,扣押在Santa Clara縣主監獄。

警方經調查後,發現疑犯與兩名男事主相識,案發前發生過口角,警方仍在調查案件,暫時未公佈死者身份。

這宗命案是聖荷西市今年第12宗兇殺案。

