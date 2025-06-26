【國際新聞】美國防部披露更多空襲伊朗細節 海格塞斯批傳媒貶低行動成果

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美國國防部交代更多空襲伊朗的細節，稱行動經過15年籌備，除研究福爾多核設施的環境，更特別研製鑽地炸彈針對性打擊。防長海格塞斯批評傳媒貶低行動成效。

美國防長海格塞斯及參謀長聯席會議主席凱恩交代在「午夜之鎚」行動中，空襲福爾多核設施的詳情，稱美方很久之前已得知這個設施的存在，國防威脅降低局的人員就此展開長達15年研究，包括施工、氣候、地質及建築材料等方面。

伊朗為了防範攻擊封住兩個通風井，美軍當時認為現存武器不足以深入打擊藏於地下約90米的福爾多核設施，決定特別研發重約3萬磅的巨型鑽地炸彈GBU-57專門打擊，研究過程秘密進行，不少學者參與。

記者會上播放示範影片，展示一枚GBU-57可造成的破壞力，6架B2轟炸機行動期間，合共向兩個通風井投放12枚鑽地炸彈。第一枚首先用來炸開通風井封蓋，其後5枚以每秒逾300米速度鑽入設施內部引爆，全部炸彈引導至預定目標。

海格塞斯狠批傳媒引述當局的初步評估，來貶低美軍行動成果。美國防長海格塞斯：「 因為你們，我特別指你們，這些媒體及記者，因為你們強烈反對特朗普，這好像你們的DNA和血液裏，就是要反對特朗普，因為你們非常希望他失敗，你們不得不貶低攻擊行動的成效，你們不得不希望它們無效。」凱恩則強調白宮沒有施壓他唱好今次空襲行動。

特朗普在社交平台發文，讚揚國防部召開專業的記者會，重申伊朗沒有在空襲前從核設施搬走濃縮鈾。國際原子能機構總幹事格羅西表示基於衛星影像評估，福爾多核設施的離心機已無法運作。

伊朗最高領袖哈梅內伊發表全國電視講話，是自與以色列停火後首次，批評特朗普想做政治騷，誇大攻擊核設施的成效，如果有人日後想攻擊伊朗將付出沉重代價。他的社交平台同時發文，稱伊朗取得勝利，狠狠地將美國摑了一巴。

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