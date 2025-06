【國際新聞】美國防部披露更多空襲伊朗細節 海格塞斯批傳媒貶低行動成果

【有線新聞】

美國國防部交代更多空襲伊朗的細節,稱行動經過15年籌備,除研究福爾多核設施的環境,更特別研製鑽地炸彈針對性打擊。防長海格塞斯批評傳媒貶低行動成效。

美國防長海格塞斯及參謀長聯席會議主席凱恩交代在「午夜之鎚」行動中,空襲福爾多核設施的詳情,稱美方很久之前已得知這個設施的存在,國防威脅降低局的人員就此展開長達15年研究,包括施工、氣候、地質及建築材料等方面。

伊朗為了防範攻擊封住兩個通風井,美軍當時認為現存武器不足以深入打擊藏於地下約90米的福爾多核設施,決定特別研發重約3萬磅的巨型鑽地炸彈GBU-57專門打擊,研究過程秘密進行,不少學者參與。

記者會上播放示範影片,展示一枚GBU-57可造成的破壞力,6架B2轟炸機行動期間,合共向兩個通風井投放12枚鑽地炸彈。第一枚首先用來炸開通風井封蓋,其後5枚以每秒逾300米速度鑽入設施內部引爆,全部炸彈引導至預定目標。

海格塞斯狠批傳媒引述當局的初步評估,來貶低美軍行動成果。美國防長海格塞斯:「 因為你們,我特別指你們,這些媒體及記者,因為你們強烈反對特朗普,這好像你們的DNA和血液裏,就是要反對特朗普,因為你們非常希望他失敗,你們不得不貶低攻擊行動的成效,你們不得不希望它們無效。」凱恩則強調白宮沒有施壓他唱好今次空襲行動。

特朗普在社交平台發文,讚揚國防部召開專業的記者會,重申伊朗沒有在空襲前從核設施搬走濃縮鈾。國際原子能機構總幹事格羅西表示基於衛星影像評估,福爾多核設施的離心機已無法運作。

伊朗最高領袖哈梅內伊發表全國電視講話,是自與以色列停火後首次,批評特朗普想做政治騷,誇大攻擊核設施的成效,如果有人日後想攻擊伊朗將付出沉重代價。他的社交平台同時發文,稱伊朗取得勝利,狠狠地將美國摑了一巴。

