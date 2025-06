【加州新聞】增加消售稅與低碳燃料雙重新規定下 加州汽油價格7月起將上漲（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

增加消售稅與低碳燃料雙重新規定下,令汽油成本升高,7月1日起,加州的汽油價格將會上漲。

加州汽油價格即將在7月1日出現新一波漲幅,主因來自汽油消費稅上漲,以及新的低碳燃料標準(Low Carbon Fuel Standard)正式生效。

目前加州每加侖汽油收取59.6美仙的消費稅,下週將調升至61.2美仙,雖然這項調整幅度有限,但與此同時,州府也開始推動新的低碳燃料標準,要求煉油廠生產更潔淨的燃料,以減少碳排放,有專家估計,這新政策可能導致油價暴漲每加侖65美仙。

但多數能源分析師認為,實際影響應會較為溫和,預期每加侖可能只會加5至10美仙。

專家又指,實際漲幅仍將取決於全球油價、煉油產能與市場供需狀況,但在現階段不太可能出現劇烈波動,而加州作為全美油價最高的州份之一,在環保政策與能源價格間持續尋求平衡。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。