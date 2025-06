【灣區新聞】全美首個家暴庇護所位於東灣Hayward 經全新翻修後正式開幕（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

您知道全美第一個家暴庇護所就在東灣Hayward嗎?這個已經有54年歷史的收容所,經過全新翻修之後,週三正式開幕,為遭受家暴或人口走私的受害人提供棲身之所以及相關援助。

位於東灣Hayward Huntwood Avenue 27305號,全新的Betty’s Village週三正式開幕,已經有54年歷史的家暴庇護所迎來全新的風貌,專門用來幫助家暴以及人口走私受害人,由非牟利機構Restorative Pathways營運。

Restorative Pathways執行長Sophora Achesom說:「它是全國首個家暴收容所,這是個有傳承意義的計劃,在我們的收容所達到預期壽命時,我們當時就考慮如何重建和重新構想一個庇護所。」

該機構在收集意見的過程中,發現家暴受害人需要獨立空間來居住、療癒,進而從生命的艱難時刻恢復過來,因此將原來的庇護所改建成迷你獨立房屋型態,名字也從原來的Vicky’s Village,改為現在的Betty’s Village,以紀念該機構的創辦人Betty Moose.

Achesom說:「我們這裡物業上有八個迷你房屋,本質上是公寓,裡面最多有四個床位,以及一個完整浴室,完全可持續性,物業上有全年全天候開放的設施。」

不幸遭遇家暴的人士,或是人口走私的受害人,隨時都可以向機構尋求協助,不過對於家暴受害人來說,安全是最重要的,庇護所如何確保住客安全呢?

Achesom說:「我們有保安人員在場,也裝有攝影機,這是一個上鎖的設施,沒人能隨便進去,必須按門鈴才能進出,而且有事發生時,我們絕對同執法部門聯繫。」

Betty’s Village最多可以容納54人,包括單親家長和兒童,任何遭遇家暴或是人口走私的受害人,都可以申請協助.

有需要的人士可以透過危機熱線888-339-7233,不方便打電話也可以用短訊510-214-2331,接線人員會根據情況,轉介至該機構在阿拉米達縣的八個計劃項目,提供收容或協助。

詳情可以上網:http://restorativepathways.org,了解更多計劃詳情。

