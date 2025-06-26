【灣區新聞】全美首個家暴庇護所位於東灣Hayward 經全新翻修後正式開幕（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

您知道全美第一個家暴庇護所就在東灣Hayward嗎？這個已經有54年歷史的收容所，經過全新翻修之後，週三正式開幕，為遭受家暴或人口走私的受害人提供棲身之所以及相關援助。

位於東灣Hayward Huntwood Avenue 27305號，全新的Betty’s Village週三正式開幕，已經有54年歷史的家暴庇護所迎來全新的風貌，專門用來幫助家暴以及人口走私受害人，由非牟利機構Restorative Pathways營運。

Restorative Pathways執行長Sophora Achesom說：「它是全國首個家暴收容所，這是個有傳承意義的計劃，在我們的收容所達到預期壽命時，我們當時就考慮如何重建和重新構想一個庇護所。」

該機構在收集意見的過程中，發現家暴受害人需要獨立空間來居住、療癒，進而從生命的艱難時刻恢復過來，因此將原來的庇護所改建成迷你獨立房屋型態，名字也從原來的Vicky’s Village，改為現在的Betty’s Village，以紀念該機構的創辦人Betty Moose．

Achesom說：「我們這裡物業上有八個迷你房屋，本質上是公寓，裡面最多有四個床位，以及一個完整浴室，完全可持續性，物業上有全年全天候開放的設施。」

不幸遭遇家暴的人士，或是人口走私的受害人，隨時都可以向機構尋求協助，不過對於家暴受害人來說，安全是最重要的，庇護所如何確保住客安全呢？

Achesom說：「我們有保安人員在場，也裝有攝影機，這是一個上鎖的設施，沒人能隨便進去，必須按門鈴才能進出，而且有事發生時，我們絕對同執法部門聯繫。」

Betty’s Village最多可以容納54人，包括單親家長和兒童，任何遭遇家暴或是人口走私的受害人，都可以申請協助．

有需要的人士可以透過危機熱線888-339-7233，不方便打電話也可以用短訊510-214-2331，接線人員會根據情況，轉介至該機構在阿拉米達縣的八個計劃項目，提供收容或協助。

詳情可以上網：http://restorativepathways.org，了解更多計劃詳情。

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