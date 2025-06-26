【全國新聞】特朗普政府指控加州容許跨性別參加女子組體育比賽觸犯聯邦民權法

June 26, 2025 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府指控加州教育部和加州高中體育聯盟，容許跨性別女生參加女子組體育比賽，涉嫌觸犯聯邦民權法例，特朗普政府因此提出新規例，要求加州遵守，否則加州將面臨失去聯邦的教育經費。

聯邦教育部週三宣布，加州教育部和加州高中體育聯盟，因為容許跨性別女生參加女子體育比賽，而涉嫌違反一項聯邦民權法，就是《1972年教育修正案》第九條款，這項法例禁止在教學環境中的性別歧視，其中包括性暴力行為，所有接受聯邦撥款的公立和私立學校、校區和大學，都必須遵守第九條款，以防止性騷擾、性暴力，以及其他形式的性別歧視行為。

聯邦教育部因此提出一項決議案新規例，要求加州禁止跨性別女生參加女子組的體育比賽，並且撤銷這些跨性別運動員獲頒發的頭銜和獎章。

聯邦還威脅說，如果加州不遵守新規例，將會失去聯邦的教育經費。

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