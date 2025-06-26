【全國新聞】特朗普《大美法案》在參院遇阻滯 共和黨內部出現嚴重分歧

【KTSF 朱慧琪報導】

特朗普總統力推的減稅、減開支《大美法案》，在國會參議院出現阻滯，因為共和黨內出現嚴重意見分歧，至今無法就修訂案達成共識，恐怕難以趕及在國慶日完成立法程序，提交總統簽署，特朗普因此叫參議院共和黨人加班加點做事，不達標不准放假，究竟法案的最新進展如何？

參議院多數黨領袖John Thune說：「你要思考是否容許讓「完美」，變成優秀的敵人。」

國會參議院多數黨領袖正在加緊催票，務求能在本週內通過《大美法案》，希望趕得及7月4號國慶日期限提交特朗普總統簽署，這個日期是特朗普定下，他近日表明參議院共和黨人如果不完成立法，就無得放假。

至今共和黨人都無法達成共識，民主黨人就更加力踩，將特朗普所講的《大美法案》改稱為《大壞法案》，因為當中涉及大幅削減聯邦醫療補助計劃Medicaid及糧食券福利，又削減對綠色能源計劃的稅務優惠來支持大幅減稅。

共和黨人也關注削減Medicaid福利，擔心修訂案加強限制州對醫療機構徵稅，會重創農村地區的醫院營運，因為那些醫院靠州政府用稅金來補助，他們服務眾多依賴Medicaid的低收入民眾，因此有共和黨人表明，向Medicaid開大刀，將會衝擊明年中期選舉共和黨的選情。

但強硬保守派就要求削減更多的醫療福利與糧食券福利，來抵消減稅所導致的財政赤字升高，此外，對債務的鷹派共和黨人，就不滿修訂版本將國債上限，在未來額外增加5萬億，這個數字比眾議院版本多一萬億，目前美國國債上限已經達到36.2萬億。

Medicaid以及債務上限，還有其他多個項目，兩院如何能協調他們之間的差別，如何在這樣短的時間內化解意見分歧、找出共識，本身已經很棘手。

共和黨人如果採用專為財政預算案立法而設的「和解」規則，即是說以50票+1的普通多數票讓法案過關，就必須符合嚴格的「預算事項」規定。

參議院議事官已經將多個同財政預算沒有直接關係的項目剔除，這點也是法案就算在參議院過關，共和黨人未來都要同眾議院協調的項目，總而言之目前的形勢並不樂觀。

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