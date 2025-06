【灣區新聞】灣區四間企業計劃裁員共500多人 包括Intel和Walmart

【KTSF 張麗月報導】

根據加州就業發展局(EDD)位於灣區的四間企業,包括Intel和Walmart,計劃裁員共500多人。

根據EDD,計劃裁員的這四間公司分別是Intel、Walmart、Renesas,以及Boston Scientific。

其中零售業巨頭Walmart,將於8月22日在南灣Sunnyvale三處辦公地點裁減381個職位。

晶片業巨頭Intel,計劃在7月15日在南灣Santa Clara多個地點削減107個職位,Intel已經警告說,有意裁減公司全球人力多達兩成,裁員人數可能多達一萬人或以上。

半導體業公司Renesas在5月12日,分別在San Jose和Milpitas裁減56個職位。

另外,醫療設備公司Boston Scientific,將於8月2日在Sunnyvale裁員23人。

EDD指出,灣區的科技業在5月份合共裁減3,200個職位,其中舊金山(三藩市)San Mateo地區流失2,400個職位,東灣削減400個職位,南灣裁員200人。

