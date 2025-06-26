【灣區新聞】報告指阿拉米達縣去年槍殺案比前年下降 窮困社區槍殺案發生率遠高於富裕社區

【KTSF 古琳嘉報導】

六月是全美的槍枝暴力覺醒月，阿拉米達縣週三公布該縣的槍枝暴力報告顯示，去年該縣共發生119宗，涉及槍枝的兇殺案比前一年下降了16%，而窮困社區的槍枝兇殺案發生率，遠高於富裕的社區。

這份槍枝暴力報告是由阿拉米達縣公共衛生局發布，涵蓋當地的槍枝暴力情況，解釋導致槍枝暴力的因素，槍枝暴力如何影響各個社區，以及如何應對近期正逢暴力預防資金被削減，縣議員Nate Miley表示，透過了解槍枝暴力的背後原因，將有助於更有效地應對此一問題。

報告指出，阿拉米達縣在疫情期間經歷了槍枝兇殺案的增加，最高峰是2022年，總共有141人死於槍械暴力，近兩年才出現下降趨勢，該縣2024年共發生119宗槍枝兇殺案，比2023年減少16%。

報告並發現，居住在阿拉米達縣最貧窮地區的居民，死於槍械暴力的機會，較富裕社區的居民高出超過八倍，因此報告認為，減少貧窮和提供食物、住房，以及健康保險等援助，是整個社區健康與福祉至關重要。

這份報告也指出，槍枝是導致縣內1到17歲兒童，以及18到24歲年輕人死亡的主要原因。

另一方面，槍殺案不成比例地影響到非洲裔和拉美裔居民，非洲裔成年人僅占縣內約5%人口，卻佔了2019年到2023年兇殺槍擊案死亡人數的48%。

阿拉米達縣衛生局總監Kimi Watkins-Tartt表示，這些發現再度證明了槍械暴力背後的原因，包括貧窮、早期成長的創傷，和社會服務不足夠等，所以推動社區暴力干預計劃更顯得重要。

當局指出，當聯邦政府削減預防暴力計劃資金之際，這份報告提醒我們，要維持社區的健康和安全，需要依賴持續的投資。

阿拉米達縣衛生局轄下的防止暴力辦公室OVP，自2023年啟動致力於探究暴力的根源，支持社區暴力干預工作，至今已撥款620萬元，用於支持全縣超過19個社區計劃，也是全國僅有的十幾個縣級暴力預防辦公室之一。

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