【灣區新聞】報告指阿拉米達縣去年槍殺案比前年下降 窮困社區槍殺案發生率遠高於富裕社區

六月是全美的槍枝暴力覺醒月,阿拉米達縣週三公布該縣的槍枝暴力報告顯示,去年該縣共發生119宗,涉及槍枝的兇殺案比前一年下降了16%,而窮困社區的槍枝兇殺案發生率,遠高於富裕的社區。

這份槍枝暴力報告是由阿拉米達縣公共衛生局發布,涵蓋當地的槍枝暴力情況,解釋導致槍枝暴力的因素,槍枝暴力如何影響各個社區,以及如何應對近期正逢暴力預防資金被削減,縣議員Nate Miley表示,透過了解槍枝暴力的背後原因,將有助於更有效地應對此一問題。

報告指出,阿拉米達縣在疫情期間經歷了槍枝兇殺案的增加,最高峰是2022年,總共有141人死於槍械暴力,近兩年才出現下降趨勢,該縣2024年共發生119宗槍枝兇殺案,比2023年減少16%。

報告並發現,居住在阿拉米達縣最貧窮地區的居民,死於槍械暴力的機會,較富裕社區的居民高出超過八倍,因此報告認為,減少貧窮和提供食物、住房,以及健康保險等援助,是整個社區健康與福祉至關重要。

這份報告也指出,槍枝是導致縣內1到17歲兒童,以及18到24歲年輕人死亡的主要原因。

另一方面,槍殺案不成比例地影響到非洲裔和拉美裔居民,非洲裔成年人僅占縣內約5%人口,卻佔了2019年到2023年兇殺槍擊案死亡人數的48%。

阿拉米達縣衛生局總監Kimi Watkins-Tartt表示,這些發現再度證明了槍械暴力背後的原因,包括貧窮、早期成長的創傷,和社會服務不足夠等,所以推動社區暴力干預計劃更顯得重要。

當局指出,當聯邦政府削減預防暴力計劃資金之際,這份報告提醒我們,要維持社區的健康和安全,需要依賴持續的投資。

阿拉米達縣衛生局轄下的防止暴力辦公室OVP,自2023年啟動致力於探究暴力的根源,支持社區暴力干預工作,至今已撥款620萬元,用於支持全縣超過19個社區計劃,也是全國僅有的十幾個縣級暴力預防辦公室之一。

