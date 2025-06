【國際新聞】特朗普稱以伊兩國停火進展順利 下周將晤伊方磋商暫停核發展

【有線新聞】

美國總統特朗普表示,以色列和伊朗的停火進展非常順利,下周將與伊朗磋商,並可能簽署協議,要求對方不能發展核武。伊朗承認核設施受嚴重破壞,周六將為衝突中身亡的,軍官和科學家舉行國葬。

衛星圖像顯示在伊朗其中一個受美軍空襲的納坦茲核設施,因鑽地炸彈造成的坑洞,伊朗當局已開始用泥土填平,並用重型機械開闢新通道,估計正在展開修復工作。

美國國防部則發布B2轟炸機當日行動片段,有傳媒引述美國國防情報局指伊朗三個核設施未至於完全摧毀,核計劃只會倒退數月,大部分離心機據報亦完好無缺。以軍表示現時評估核設施的損害是言之尚早,但相信核計劃至少倒退數年。

在荷蘭出席北約峰會的美國總統特朗普重申設施已被摧毀,認為伊朗趕不及在空襲前搬走核材料,他同時指以色列和伊朗的停火進展非常順利,「他們不會再打架,他們已經打夠,他們剛有一場大吵鬧,就像學校裡的兩個小孩,他們大打出手,無法制止,讓他們打兩、三分鐘,就比較容易制止。(然後爸爸有時需用強烈措辭制止他們。)你需用嚴厲的措辭,用某個特定的字。 」

特朗普所指「特定的字」,相信就是他之前用來辱罵以色列和伊朗的粗言。

在社交平台發布有關空襲伊朗惡搞影片的特朗普同時將今次行動與當年二戰向日本廣島和長崎

投下原子彈相提並論,認為均是終結戰爭的舉措, 表明不會容忍伊朗繼續推進核活動。

國際原子能機構總幹事格羅西表示收到伊朗外交部來信,稱德黑蘭已為核設施採取保護措施,格羅西相信他們能夠重建。

伊朗外交部發言人則承認,核設施受到嚴重破壞,伊朗國會同日表決通過法案,暫停與國際原子能機構合作,當局稱自本月13日與以色列爆發衝突以來,已拘捕700多人涉嫌為以色列從事間諜活動,並處決部分人,周六將為衝突中身亡的軍事指揮官和科學家舉行國葬,隨著局勢恢復正常,全國通訊已恢復至衝突前水平。

