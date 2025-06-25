【灣區新聞】舊金山週末舉行榮耀大遊行 市中心一些道路將關閉（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）這個週末舉行第55屆榮耀大遊行和相關的慶祝活動，市中心一帶將關閉一些道路，一些巴士也會改道行駛。

舊金山榮耀大遊行將在星期天上午10點半啟動，遊行路線從市場街和Beale街交界處開始，沿著市場街一直到和8街的交界處。

當局表示，有大約250個遊行隊伍，估計遊行將歷時4個小時，遊行終點的市政廳廣場，將有街會和慶祝活動，有超過300個藝術家和廠商參與。

市政廳廣場旁邊的Grove街，週二開始已經封閉。

主辦當局建議要出席的民眾使用公共交通工具，最容易的方法就是搭捷運到Civic Center、Powell和Montgomery，這三個捷運站都在遊行路線上。

市政廳廣場周邊的一些道路，地圖上橙色的街道：Polk街、Larkin街、Hyde街、Golden Gate Avenue、McAllister、Fulton和Grove，部分路段全天關閉，附近一些道路也有不同的封閉時間。

沿著市場街的巴士，將繞往Mission街行駛，其他原本會開過市場街的巴士，地圖上藍色的路線，也會轉回頭會繞道行駛。

需要更多消息的民眾，可以查閱交通局的網站，網址是SFMTA.com

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