【灣區新聞】舊金山週末舉行榮耀大遊行 市中心一些道路將關閉（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)這個週末舉行第55屆榮耀大遊行和相關的慶祝活動,市中心一帶將關閉一些道路,一些巴士也會改道行駛。

舊金山榮耀大遊行將在星期天上午10點半啟動,遊行路線從市場街和Beale街交界處開始,沿著市場街一直到和8街的交界處。

當局表示,有大約250個遊行隊伍,估計遊行將歷時4個小時,遊行終點的市政廳廣場,將有街會和慶祝活動,有超過300個藝術家和廠商參與。

市政廳廣場旁邊的Grove街,週二開始已經封閉。

主辦當局建議要出席的民眾使用公共交通工具,最容易的方法就是搭捷運到Civic Center、Powell和Montgomery,這三個捷運站都在遊行路線上。

市政廳廣場周邊的一些道路,地圖上橙色的街道:Polk街、Larkin街、Hyde街、Golden Gate Avenue、McAllister、Fulton和Grove,部分路段全天關閉,附近一些道路也有不同的封閉時間。

沿著市場街的巴士,將繞往Mission街行駛,其他原本會開過市場街的巴士,地圖上藍色的路線,也會轉回頭會繞道行駛。

需要更多消息的民眾,可以查閱交通局的網站,網址是SFMTA.com

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。