【灣區新聞】舊金山將修改城市規劃準則 以興建更多適合家庭居住的住屋單位（視頻）

舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)宣布會推行一系列修改城市規劃的準則,讓舊金山能夠建更多適合家庭居住的住屋單位。

在稱為「Family zoning」,「家庭規劃計劃」的規劃修改配套下,市長羅偉將提出一系列的提案,目的是要提供有利條件,來建更多新的適合家庭居住的住屋單位。

羅偉舉例在Ocean Avenue的這棟公寓,之前是一個停車場,現在是一個四層樓,有27個單位的公寓,旁邊的一間商店,現在是一個有173個單位的五層樓公寓。

羅偉說:「舊金山是要適合家庭定居的,不只是要人來到訪或通勤來這裡,而是要給大家可以在這裡很好的生活,他們應該有一個喜愛他們回來的城市。」

羅偉的「家庭規劃計劃」重點包括:允許增加房子的高度,鼓勵在主要公共交通設施附近建屋,包括修改房屋密度的限制,和提供停車位的需要,同樣鼓勵小商業在公共交通設施附近做生意,也更有彈性的處理發展商如何提供該市規定需要建的可負擔房屋的落實方法,也保留保護現有租客的法則。

加州法例規定個別城市,必須研究如何修改規劃過程,來鼓勵興建新的住屋單位。

羅偉表示,他的一系列提案,將能夠在符合州府規定時,確保舊金山能夠也對發展住屋的計劃有決定權。

在羅偉的計劃下,城市規劃部將在未來幾個月的時間,和市長辦公室連同市議會制定並推動相關的立法。

