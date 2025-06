【灣區新聞】Saratoga有開發商以超過三千萬購地 擬建231戶住宅（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

南灣Saratoga有開發商以超過三千萬元購地,擬建231戶住宅,已進入市府環保評估審查階段。

報章The Mercury News消息指,一個由南灣企業家組成的地產發展商,於6月20日向Santa Clara地政局登記,以3,060萬元購下位於Chester Ave和Allendale Dr附近的11.6 英畝土地,計劃興建一個名為「Vineyard One」 的住宅社區。

根據市政府規劃文件,該開發案預計興建231戶住宅單位,85戶聯排屋(Townhomes)、84戶住宅公寓(Flats)、24戶獨立屋、38戶附屬住宅單位(ADUs,附建式住宅),發展商同時向West Coast Community Bank取得2,330萬元貸款協助購地。

有關計劃正進入環境影響評估(EIR)階段,發展商表示,環評階段將提供社區居民對發展項目與其潛在影響表達意見的機會,強調團隊將依程序「一步一步推進」。

但具爭議的地方是,這類以加州《Builder’s Remedy》(建商救濟條款)方式申請發展的地產項目,根據規定沒有獲州府批准《住房要素》(housing element)的城市,即使發展項目與當地的都市開發計劃,或分區規劃不符,市府也不得否決合資格的住宅發展項目。

Saratoga市府網站顯示,目前已有22個地產項目聲明依循Builder’s Remedy條款申請開發。

